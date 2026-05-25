Tiyatrocu Emre Şen 'mutlak butlan' kararını şarkıyla tiye aldı

25.05.2026 14:59:00
Haber Merkezi
Tiyatro oyuncusu Emre Şen, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararını yayımladığı şarkı ile tiye aldı. Şen'in şarkısı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi; CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Karar hakkında siyasi arenada tartışmalar sürerken İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Emre Şen, mutlak butlanı tiye alan bir şarkı yayımladı. Şarkı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"SONUMUZ OLACAK MUTLAK BUHRAN"

Şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Şen'in şarkı sözleri şöyle:

"Mutlak butlan, mutlak butlan

Boşa döner, durur zaman

Mutlak butlan, mutlak butlan

Geçersiz demekmiş anlaşılan

Mutlak butlan, mutlak butlan

Geleceğim oldu falan filan

Mutlak butlan, mutlak butlan

Sonumuz olucak mutlak buhran

Bir sabah bomba düştü ajanslara

Yapıldı bir anda abra kadabra

Zaman alındı bir ileri, iki yıl geri

Tarih görmemiştir eşi benzeri"

'Mutlak butlan' kararını CHP Genel Merkezi'ne astılar CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı, parti genel merkez binasının girişine asıldı.
CHP'ye 'mutlak butlan' kararı için AKP'den ilk açıklama geldi AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ilişkin "Hiçbir şekilde bu olayın herhangi bir yerinde değiliz" iddiasında bulundu. Çelik ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin bir dil kullanıldığını öne sürüp "Bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.
'Mutlak butlan' davasının avukatı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' davasında davacıların avukatı olan Onur Üreğen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Üreğen ziyaret sonrası "Dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmelerde bulundum. Genel Merkez’de yaşananlar için üzüldüğünü söyledi" dedi.