Tiyatrocu Emre Şen 'mutlak butlan' kararını şarkıyla tiye aldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi; CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.
Karar hakkında siyasi arenada tartışmalar sürerken İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Emre Şen, mutlak butlanı tiye alan bir şarkı yayımladı. Şarkı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
"SONUMUZ OLACAK MUTLAK BUHRAN"
Şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Şen'in şarkı sözleri şöyle:
"Mutlak butlan, mutlak butlan
Boşa döner, durur zaman
Mutlak butlan, mutlak butlan
Geçersiz demekmiş anlaşılan
Mutlak butlan, mutlak butlan
Geleceğim oldu falan filan
Mutlak butlan, mutlak butlan
Sonumuz olucak mutlak buhran
Bir sabah bomba düştü ajanslara
Yapıldı bir anda abra kadabra
Zaman alındı bir ileri, iki yıl geri
Tarih görmemiştir eşi benzeri"