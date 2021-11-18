Ajda Pekkan’ın fotoğrafı Times Meydanı’nda
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bulunan bir binanın üzerindeki dijital ekranda yayınlanan fotoğrafının olduğu reklamı sosyal medyada paylaştı.
Ajda Pekkan, Spotify müzik uygulaması tarafından yönetilen EQUAL kampanyası kapsamında Times Meydanı’nda yer aldı.
Ajda Pekkan,” Teşekkürler @spotifyturkey Times Meydanı’nda bir süperstar var!” yorumuyla sosyal medya hesabından teşekkürlerini iletti.
Ajda Pekkan’ın “Son albümüm” dediği ‘Ajda’nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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