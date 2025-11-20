Akciğerinde kitle tespit edilmişti: Semiramis Pekkan'dan 'peruk' açıklaması

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sol akciğerinde tespit edilen kötü huylu kitle nedeniyle başlattığı tedavi sürecinin yan etkilerini paylaştı. Bir süre önce yaşadığı talihsiz bir düşme sonrası hastaneye giden Pekkan, yapılan kontrollerde sol akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti.

Pekkan, tedavi sürecinde aldığı koruma tedavisinin zorluklarını anlatırken, “Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Tedavinin en belirgin fiziksel yan etkilerinden biri olan saç dökülmesine de değinen Pekkan, “O tedavilerde insan saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir, ne olacak? Kendime dört tane peruk yaptırdım. O kadar rahat ki, size anlatamam.” dedi.

Sanatçı, yaşadığı süreci kabullenmiş ve tedaviye kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, hem hayranlarına hem de takipçilerine moral verdi.