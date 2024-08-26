Akciğerlerine hava kaçtı: Elektronik sigara Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş'ı öldürüyordu

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:20

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:21

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş önceki gün kalbi zor atınca hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Bektaş'ın elektronik sigara yüzünden akciğerlerine hava kaçtığı tespit edildi.

Şu an durumu iyi olan Bektaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Öncelikle arayan, soran, beni tanıyan ya da tanımadan merak eden herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte beni yalnız hissettirmediğiniz için iyi ki varsınız. Normalde bu tarz paylaşımlar yapmayı sevmem, ancak cuma günü geçirdiğim operasyondan sonra yaptığım paylaşımın, insanların bu durumdan kurtulmasına önayak olması beni gerçekten çok mutlu etti."

"BENİM BAŞIMA GELMEZ' DİYORDUM"

"Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş, emin olun ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum."

"Fakat akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi."

"Tekrar herkese çok teşekkürler. Ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki bana göre dünyanın en tatlı ve ilgili doktorları ve hemşireleriyle olmama rağmen bu süreç hiç hoş değildi ve canım çok acıdı. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder. Bunun dışında, çok komik yorumlar da gördüm, onlara da çok güldüm."

"LÜTFEN SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Selen Görgüzel de şunları söyledi:

"Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir."

"Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz."

"Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın."