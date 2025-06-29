Akdeniz'de amatör balıkçılar balina görüntüledi

Manavgat'ın turizm beldesi Side'de denize açılan 4 amatör balıkçı, su yüzeyinde balinayla karşılaştı. Kısa süre balinayı takip eden balıkçılar, bu anları cep telefonlarıyla da kayda aldı. Balina bir süre sonra gözden kaybolurken, balıkçılar büyük heyecan yaşadı. Balıkçılardan Ahmet Yeşilipek, "Kıyıdan yaklaşık 7- 8 kilometre açıkta balık tutuyorduk. Güneş doğarken arkadaşımız, 'Denizde bir hareketlilik var' dedi. Dönüp baktığımızda karşımızda devasa bir balina vardı. Sessizce yanına yaklaştık, rahatsız etmeden birkaç görüntü aldık" dedi.

Denizde ilk kez balina gördüklerini söyleyen Yeşilipek, yaşadığı duyguları şu sözlerle paylaştı:

"Sabah erkenden 4 arkadaş orkinos avına çıktık. Kıyıdan 7-8 kilometre açıktaydık. Güneş doğarken arkadaşımız 'Denizde inanılmaz bir hareketlilik var' dedi. Bir döndük, baktık; fil balinası. Hemen yanına yaklaştık, çok rahatsız etmeden etrafında dolandık. Bir iki görüntü aldık. Biz kendi balığımıza, o da kendi yoluna devam etti. Akdeniz'de ilk defa balina görüyoruz. Bayağı heyecanlandık, şaşırdık. Çok da sevindik çünkü denizde demek ki bir canlılık var. Balinayı görmek güzeldi. Umarız daha çok karşılaşırız. Hepimiz için güzel olur. Turizme de katkısı olur. Burada birçok balina gelmeye devam ederse balina turizmi de yapılabilir. Teknelerle balinaları çok rahatsız etmeden turizme kazandırılabilir. Umarım daha çok balina görmeye devam ederiz."

Diğer yandan Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin (DMAD) Akdeniz'de yürüttüğü araştırma seferinde; geçen yıl Kaş ve Fethiye açıklarında, boyu 20 metreyi, ağırlıkları 57 tonu bulabilen ispermeçet (kaşalot) balinaları görüntülenmişti.