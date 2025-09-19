Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ile kurduğu derin bağ sayesinde yalnızca bir prenses değil, aynı zamanda kültür elçisi olarak da anılıyor. Peki, Akiko Mikasa kimdir, kaç yaşında? Japon Prensesi Akiko Mikasa neden Türkiye'de?

AKİKO MİKASA KİMDİR?

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 20 Aralık 1981 tarihinde Tokyo'da dünyaya geldi. Japonya İmparatoru Naruhito'nun baba tarafından ikinci dereceden kuzeni olan Prenses, İmparatorluk Ailesi'nin saygın isimlerinden Mikasa Prensi Tomohito ile Prenses Nobuko'nun en büyük kızıdır. Kraliyet kökenleri yalnızca imparatorlukla sınırlı kalmaz; aynı zamanda Japon siyasetinin önde gelen figürlerinden 92. Başbakan Taro Aso'nun yeğeni, 45. Başbakan Shigeru Yoshida'nın da torunudur.

AKİKO MİKASA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Prenses Akiko, Tokyo'daki Gakushuin Üniversitesi'nden Tarih alanında lisans derecesiyle mezun oldu . Gakushuin'deyken, 2001-2002 akademik yılını Oxford'daki Merton Koleji'nde Japon sanat tarihi alanında eğitim görerek geçirdi.

2004 yılında Oxford Üniversitesi'ne Doğu Çalışmaları Fakültesi'nde doktora öğrencisi olarak geri döndü. Araştırma konusu , British Museum'daki William Anderson Koleksiyonu - On Dokuzuncu Yüzyılda Japon Sanatına Batı'nın İlgisi idi.

Prenses Akiko, Ekim 2009'dan Mart 2012'ye kadar Kyoto'daki Ritsumeikan Üniversitesi Kinugasa Araştırma Örgütü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Nisan 2012'den Mart 2013'e kadar Ritsumeikan Üniversitesi Kinugasa Araştırma Örgütü'nde Özel Davetli Doçent olarak atandı ve aynı zamanda Nisan 2013'ten Mart 2014'e kadar aynı kuruluşta misafir doçent olarak ve Mayıs 2014'te tekrar misafir araştırmacı olarak atandı. Akiko, Mayıs 2012'de Hosei Üniversitesi Uluslararası Japon Araştırmaları Araştırma Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak göreve başladı. Nisan 2013'te Shinyusha, Genel Anonim Şirketi'nin başkanlığına atandı. Nisan 2014'te Kyoto Şehir Sanat Üniversitesi Arşiv Araştırma Merkezi'nde Misafir Araştırma Görevlisi olarak atandı ve aynı ay Japonya Kayak Eğitmenleri Derneği'nin başkanlığına atandı.

AKİKO MİKASA NEDEN TÜRKİYE'DE?

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta, Mikasa Ailesi'nin Türkiye'ye duyduğu köklü sevgiyi ve dostluk bağlarını anlattı. İş Kuleleri’nde gerçekleşen ve 'Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu' başlığını taşıyan bu özel etkinlik, İş Bankası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Prenses Akiko: 'Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil; Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprüdür.' diyerek, aile mirası olan bu sorumluluğu gelecek nesillere aktaracağını belirtti.