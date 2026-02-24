Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akıllı telefonda uzun ömürlü pil için bilmeniz gerekenler

24.02.2026 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, pil sağlığı da kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Hem iPhone hem de Android cihazlarda batarya performansı zamanla düşse de doğru kullanım alışkanlıklarıyla pil ömrünü önemli ölçüde uzatmak mümkün.

Akıllı telefonlarda kullanılan lityum iyon piller, her şarj döngüsünde bir miktar kapasite kaybeder. Aşırı ısınma, yanlış şarj alışkanlıkları ve uzun süre tam dolu ya da tamamen boş şekilde bekletme gibi faktörler pil ömrünü tüketir.

İPHONE KULLANICILARI İÇİN ÖNERİLER

Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliğini aktif edin. Bu özellik, telefonu yüzde 80’e kadar hızlı şarj eder ve kalan kısmı kullanım saatine göre tamamlar.

Aşırı sıcak ortamlardan kaçının. Özellikle yaz aylarında telefonu güneş altında bırakmak pil sağlığını olumsuz etkiler.

Orijinal veya sertifikalı şarj aleti kullanın. Düşük kaliteli adaptörler batarya ömrünü kısaltabilir.

Düşük Güç Modu’nu gerektiğinde kullanın.

Image

ANDROİD KULLANICILARI İÇİN ÖNERİLER

Adaptif Pil özelliğini aktif edin. Arka planda çalışan uygulamaları sınırlandırarak enerji tasarrufu sağlar.

Hızlı şarjı sürekli kullanmamaya dikkat edin. Gerektiğinde avantaj sağlar ancak uzun vadede ısı artışına neden olabilir.

Şarj seviyesini yüzde 20–80 aralığında tutmaya çalışın. Tam sıfırlamak veya sürekli yüzde 100’de tutmak önerilmez.

Arka plan uygulamalarını kontrol edin.

HER İKİ CİHAZ İÇİN ORTAK TAVSİYELER

Telefonu gece boyunca sürekli yüzde 100’de bırakmaktan kaçının.

Gereksiz konum, Bluetooth ve Wi-Fi açık kalmasın.

Ekran parlaklığını otomatik ayara alın.

Güncellemeleri ihmal etmeyin; yazılım optimizasyonları pil verimliliğini artırabilir.

