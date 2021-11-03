AKM 13 yıl sonra yeniden açıldı: İşte etkinlik programı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

30 Mayıs 2018’de yıkımı gerçekleşen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde Sinan Operası eşliğinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden açıldı.

1946 yılında temelleri atılan bina 23 yıl süren inşa sürecinden sonra 1969 yılında tamamlanarak İstanbul Kültür Merkezi adıyla hizmete açıldı. Açıldıktan bir yıl sonra 1970 yılında meydana gelen yangında ciddi hasar alan bina 8 yıl ardından bu sefer Atatürk Kültür Merkezi ismiyle 1978’te faaliyetlere devam etti.

2000’li yıllarda gittikçe yenilenme ihtiyacı duymaya başlayan yapı 2008 yılında kapatıldı. 13 yıl aradan sonra opera, bale, tiyatro, konser, resim, sinema, klasik müzik gibi önemli sanat alanlarında birçok değerli esere ev sahipliği yapmak ve İstanbul’da sanatın bel kemiği olmak için geri döndü.

96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olan yeni bina, 2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip yüksek teknolojiler ile bezenmiş yeni binası 5 bloktan oluşuyor. A blok ana opera binası olarak kullanılıyor. İçerisinde çift katlı kütüphanenin, sinema ve sergi salonunun, çocuk sanat merkezinin, müzik platformlarının, kafe ve restoranların da bulunduğu kültür sokağı konseptini işliyor.

GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ: SİNAN OPERASI

Halit Refik’in ‘Koca Sinan’ adlı senaryosundan uyarlanmış olan ‘Sinan’ AKM’nin açılış etkinliği olarak dünya prömiyerini de yapmış oldu. Mimar Sinan’ı konu alan eserin yaratıcı kadrosunda ülkemizin önde gelen orkestra şeflerinden Gürer Aykal, libretto Bertan Rona, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini, kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ bulunuyor.

AKM KASIM AYI PROGRAMI;

Sergi;

-AKM Müzik Platformu / Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz – Türk Çalgıları – Ustalara Saygı Köşesi

2 Kasım 2021 – 14 Kasım 2021 / 10:00 – 18:00 Ücretsiz sergidir.

Tiyatro;

- Uçmak ‘Hazerfen Ahmed Çelebi’

2 Kasım 2021 – 19 Kasım 2021 / 20:00

- Bir Adam Yaratmak

6 Kasım 2021 / 15:00 ve 20:00

- Profesyonel

30 Kasım 2021 / 20:00

Konser;

- Chris Botti

2 Kasım 2021 / 20:00 Biletler Tükenmiştir.

- Mozaik – Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koro ve Toplulukları Karma Gösterisi

3 Kasım 2021 / 20:00

- İnci Çayırlı Anısına Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

4 Kasım 2021 / 20:00

- Hanımeli - Dilek Türkan

7 Kasım 2021 / 20:00

- Gala Konser İstanbul DOB

9 Kasım 2021 / 20:00

- Dünyanın Kanunu - Ahmet Baran Kanun Namına Project

9 Kasım 2021 / 20:00

- Atatürk'ü Anıyoruz İstanbul DOB

10 Kasım 2021 / 15:00

- Atatürk'ü Anma Konseri İDSO

10 Kasım 2021 / 20:00

- Türkü Sabahı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu

14 Kasım 2021 / 11:30

- Kadim Sesler Frieder Bernius / Rezonans & Devlet Çoksesli Korosu Sanatçıları

14 Kasım 2021 / 20:00

- Glinka Rachmaninov İDSO

19 Kasım 2021 / 20:00

- Nişaburek - Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

21 Kasım 2021 / 11:30

- Tasavvuf Musıkisi Konseri İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

21 Kasım 2021 / 20:00

- Ekrem Zeki Ün -Turgay Erdener İDSO

26 Kasım 2021 / 20:00

Atölye;

-Metin ve Eda Özülkü Çocuk Müzik Atölyesi

3 Kasım 2021 ve 5 Kasım 2021 / 14:00, 16:00 Biletler Tükenmiştir.

- Ömür Gedik İle Patili Şarkılar Ve Doğanın Sesleri

7 Kasım 2021 – 8 Kasım 2021 / 14:00

Bale;

- Uyuyan Güzel

4 Kasım 2021 – 13 Kasım 2021 / 20:00 Biletler Tükenmiştir.

Oratoryo

- Yunus Emre Oratoryo

5 Kasım 2021 / 20:00

Opera

- Aida Ankara DOB /Antalya DOB/İstanbul DOB

7 Kasım 2021 – 8 Kasım 2021 / 20:00 Biletler Tükenmiştir.

Modern Dans

- Şehir Orman İstanbul DOB

8 Kasım 2021 20:00 / 14 Kasım 2021 16:00











