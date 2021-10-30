Zuhal Olcay'dan AKM açıklaması: Orası zaten bizim!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Tekirdağ’da konser veren Zuhal Olcay, 13 yıl aradan sonra açılanan Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olcay, "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ’da bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen baloda konser veren Zuhal Olcay, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin konuştu.
Olcay, “Bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” dedi.
"ATATÜRK' AYRICA MÜTEŞEKKİR OLDUĞUM BİR ŞEY VAR"
Sanatçı Zuhal Olcay, sahnede şunları söyledi:
“Benim O’na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım. Ahtım olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” dedi.
Konserden elde edilen gelirin; Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği’ne bağışlanacağı belirtildi.
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