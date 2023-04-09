AKP İzmir Milletvekili adayı Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli?
Şebnem Bursalı, AKP İzmir 1. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki, AKP İzmir Milletvekili adayı Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli?
Şebnem Bursalı, İzmir'den milletvekili adayı olmasıyla gündem oldu. Şebnem Bursalı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrınılar...
ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?
Şebnem Bursalı, 13 Haziran 1972'de Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.
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