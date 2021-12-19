AKP'li 'Yeliz'den Nusret'e tepki
İki senenin ardından annesini ziyarete giden Nusret Gökçe'nin paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki gösterenler arasında 'Yeliz' lakabıyla tanınan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın da olması dikkat çekti.
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe son dönemde restoranındaki fiyatlarla yabancı basının da dikkatini çekiyor.
Nusret Gökçe son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Annesini ziyaret ettiği anları kayda alarak hesabından yayınlayan Gökçe, iki yıldır annesini görmediği söyledi.
Nusret annesi Fatma Gökçe'yi iki yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçileri tepki gösterdi. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "Erken olmuş biraz sanki", "İmkanın varken neden 2 yıl?" şeklinde yorumlar yaptı.
Öte yandan Yeliz lakabıyla tanınan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı da Nusret' tepki gösterdi.
Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 'Vali olmuşsun ama adam olamamışsın sen oğul' demiş ya! Görgü kasabı anasını ziyaret etmiş miş..!" ifadelerini kullandı.
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