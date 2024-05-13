Akrabalarına şiirle sitem eden muhtar adayı oyuncu oldu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:48

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:48

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünden muhtar adayı olan Aydın Battal, 300 haneli köyde sadece 29 oy alabildi ve yayımladığı videoda herkese sitem etti. Yayımladığı videosu kısa sürede viral olan Aydın Battal, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Battal'ın yer aldığı ilk bölüm yayınlandı. Bölümde Aydın Battal oğlunu evlendirmek isterken yaşadığı engelleri şiirle anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN KONUSU

17 Ekim 2020'den beri TRT 1'de yayımlanan, başrollerinde Berk Atan ve Gülsim İlhan Ali'nin bulunduğu 'Gönül Dağı', bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Mustafa Becit, Ali Asaf Elmas, ve Teoman Gök'ün üstleniyor.