'Seçilemeyen Şair Muhtar' Aydın Battal Gönül Dağı dizisine konuk oldu

Yayınlanma: 20.04.2024 - 21:21

Güncelleme: 20.04.2024 - 21:22

Kırşehir’de 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden muhtar adayı Aydın Battal, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak akrabalarına ve yakınlarına şiirle sitemde bulunmuştu.

Battal ardından Türkiye gündemine oturmuş ve birçok dizi ve filmden teklif almıştı.

GÖNÜL DAĞI'NDA ROL ALACAK

Onedio'nun haberine göre, yaşadıklarını anlatan Aydın Battal, birkaç dizi ve filmden teklif aldığını açıklamıştı. Battal tekliflerden mutlu olduğunu belirterek, “Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim” demişti.

Aydın Battal’ın kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul etti. Battal dizi setinden ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından "İşte geldim Gönül Dağı. İlk seti tamamladık bugün” ifadelerini kullanarak paylaştı.