Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan öldü mü? Akrep Nalan neden öldü?
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti. Peki şarkılarıyla ve oyunculuğuyla tanıdığımız Akrep Nalan kimdir?
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca karakteri ile akıllarda yer edinen Akrep Nalan yaşamını yitirdi.
Bodrum'da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
AKREP NALAN KİMDİR?
Menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akrep Nalan'ın vefat haberini duyurdu.Akrep Nalan 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Eğitimine Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda başlayan Nalan, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları da yaptı ve Hamdi Ortadirek adlı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.
Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olmasıyla birlikte o dönem gazete manşetlerinde Nalan Duman'ın lakabından esinlenerek "Akrep Nalan" olarak anıldı ve ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.
Çocukluğundan beri müziğe olan ilgisini profesyonel olarak ilk kez 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde sergilediği sahne ile gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda sahne alarak dinleyici kitlesini arttırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne hayatına devam etti. Takip eden yıllarda Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.
1991 yılında ilk albümünü Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteği ile "Dağ Çiçeği" adıyla çıkardı. Daha sonra 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" albümünü Selim Atakan'ın desteği ile yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde oyunculuğu deneyimledi.
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