Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:49

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Peki, Aksa Tufanı nedir? Aksa Tufanı Operasyonları nedir? Aksa Tufanı nerede başladı? İsrail - Filistin arasında neler oluyor?

AKSA TUFANI NEDİR?

Aksa Tufanı Operasyonu, 7 Ekim 2023 tarihinde paramiliter örgüt olan Hamas'ın İsrail'in geneline başlattığı roketli saldırılar, esir almalar ve infazların bütünüdür. Saldırılar Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi. İsrail sokaklarında askerler ve çoğunlukla siviller hedef alındı. En az 300 İsrailli öldürüldü ve toplam 4 binden fazla kişi yaralandı.İsrail karşılık olarak Demir Kılıç operasyonunu başlatma kararı aldı.

HAMAS NEDİR?

Hamas, Filistin'de kurulmuş bir İslamcı direniş hareketi ve siyasi örgüttür. 1987 yılında Gazze Şeridi'nde İntifada sırasında kurulmuştur. Örgüt, başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin topraklarında faaliyet göstermektedir. 2007 yılından bu yana, Hamas de facto olarak Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulundurmaktadır. Ancak, Hamas'ın Gazze'deki yönetimi uluslararası alanda geniş çapta tanınmamaktadır ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Örgütün kuruluş amacı, Filistin topraklarında tamamen bağımsız ve egemen bir İslam devleti kurmaktır. Hamas, İsrail'e karşı sert bir tutum sergileyerek, onun var olma hakkını reddetmektedir.