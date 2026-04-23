Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2026 Alaçatı Ot Festivali hangi sanatçılar çıkıyor?

23.04.2026 12:09:00
Haber Merkezi
15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, 2026 yılında "Köklerden Dünya'ya" temasıyla bir kez daha kapılarını açtı. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2026 Alaçatı Ot Festivali hangi sanatçılar çıkıyor?

Alaçatı, bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan geleneksel Alaçatı Ot Festivali ile yine büyük bir coşkuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2026 Alaçatı Ot Festivali hangi sanatçılar çıkıyor?

ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN?

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da bu yıl 15’incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 20–26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, Worldchefs (Dünya Şefler Birliği) akreditasyonuyla gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

ALAÇATI OT FESTİVALİ KONSER TAKVİMİ

23 Nisan Perşembe 21:00 Şevval Sam

24 Nisan Cuma 21:00 Nil Karaibrahimgil

25 Nisan Cumartesi 21:00 Mert Demir

