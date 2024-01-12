Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
Sağlığı kötüleşen Alain Delon’un üç çocuğu miras kavgasına tutuştu. İki avukatın Alain Delon’a resmi sağlık kontrolü yapılması ve vasi tayin edilmesi istemiyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru kabul edildi.
88 yaşındaki ünlü aktör Alain Delon'un sağlık durumunun değerlendirilmesi için 11 Ocak'ta Montargis savcılığı tarafından bir doktor görevlendirildi.
Bu
adım, Delon'un avukatları ve oğlu Anthony tarafından yapılan yasal koruma
talepleri üzerine atıldı. Delon'un çocukları arasında süren anlaşmazlık, bu
kararla yeni bir aşamaya ulaştı.
Liberation sitesinde yer alan habere göre Delon, 2019'da bir
inme geçirmiş ve sağlık durumu o tarihten bu yana kötüleşmişti.
Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri
Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia
ediyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve
İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor.
Alain-Fabien, Paris Match'a verdiği röportajda Anouchka'nın
babaları üzerindeki etkisini eleştirdi. Ayrıca, Alain Delon'un bazen kendinde,
bazen uzaklarda olduğunu ve sık sık kendi düşüncelerine daldığını belirtti.
Yasal süreçte, Alain-Fabien, Anouchka'ya karşı "güçsüz
bir kişinin istismarı" iddiasıyla şikayette bulundu. Anthony ise, Alain
Delon'un sağlık durumuyla ilgili bilgilerin saklandığını iddia ederek,
Anouchka'ya karşı şikayetçi oldu.
AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR
Medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen bu çekişme, Alain Delon'un sağlık durumu ve mirasının nasıl yönetileceği konusundaki belirsizlikleri ortaya çıkardı.
Anouchka, kardeşlerinin babalarının hayatını
tehlikeye attığını ve İsviçre'de tedavi görmesi gerektiğini savunuyor. Alain
Delon'un avukatı Christophe Ayela ise, aktörün oğlunun medyada yaptığı
açıklamalar nedeniyle şok olduğunu ve iftira nedeniyle şikayette bulunacağını
belirtti.
Bu durum, ünlü aktörün ailesinin iç çatışmalarının henüz sona ermediğini gösteriyor.
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