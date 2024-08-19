Alanya'da 50 derecede zorlu mesai: Mango hasadı başladı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:19

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:19

Uygun iklimi dolayısıyla tropikal meyveciliğin en çok yapıldığı yerlerin başında gelen Alanya'da mango üretimi her geçen yıl artıyor. Lezzeti ve aromasıyla ithal mangolardan daha iyi olduğu için tüketicilerin tercih etmeye başladığı mangonun üretim alanı da her geçen yıl artırarak devam ediyor. İlçede yaklaşık 2 bin dekarlık alanda üretimi yapılan mangonun hasadına başladı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya'da mangonun adaptasyon sağlayarak giderek üretimin arttığını söyledi. Göktepe, “İlçemizde özellikle ‘Naomi' ile 'Keitt' çeşitti ve azda olsa diğer çeşitler adaptasyonunu sağlamış durumda. İlçede yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılıyor. Tabii ki mango üretimi çok zahmetli ve zor. Şu anda sera içerisinde hissedilen hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Bu şartlarda çok meşakkatli bir iş yapılıyor. Aynı zamanda üretimi için maliyet bakımından da çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Fidanı toprakla buluşturduğumuzdan meyve alımına kadar yoğun bir süreç geçiyor. Bakımı, bitki koruma ile besleme ürünlerinin uygulanması, doğru zamanda su ihtiyacının karşılanması ve en önemlisi olan budama işleminin doğru yapılmasıdır. Şu anda örnek verecek olursak Keitt cinsi mango ağaçlarına budama işlemi yapılırken, diğer Naomi cinsinin şu anda budama işlemi yok. Mart ayında çiçeklenme döneminde ise yine budama işlemleri yapılıyor. Çünkü çiçek tutmayan kısımların alınması lazım" dedi.

“Tüketicilerimizden yerli üretime destek vermelerini istiyoruz”

Mango sezonunun açıldığını aktaran Tahir Göktepe, üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, “İlçemizde Naomi cinsi mango meyvesinin hasadı başladı. Hasat konusunda üreticilerimize sürekli bilgiler veriyoruz. Hasat dönemini biliyorlar ve buna uyuyorlar. Tabii ki yurtdışından ithal olarak gelen mango meyveleri de var. Tüketicilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve yerli üretime destek vermelerini istiyoruz. Çünkü zor şartlar da üretiyoruz. Yerli üretilen mango meyveleri tat ve lezzet bakımından ayırt edici bir özeliği var. Yerli üretim mango tüketimi yapan vatandaşlarımız bunun farkına varacaktır. Onun için ham şekilde olan ithal olan ürünleri Pazar yerlerinde de görseler almamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

“Mango üretiminin desteklenmesi gerekir”

Mango üretimine destek verilmesi gerektiğini de vurgulayan Göktepe şunları söyledi:

“Mango üretimi bahsettiğim gibi yatırım maliyeti yüksek ve zahmetli bir üretim olduğundan dolayı desteklenmesi gerekir. Özellikle ürün bazlı destek noktasında değil, zaten yatırım noktasında süspansiyonlu kredi veriyorlar. Bu konuda bakanlığımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum ama şu an hasadın olduğu bir dönem. Ağustos ayında başlayan hasat dönemi Ocak ayına kadar devam edecek. Yerli mango üretiminin desteklenmesi acısından muz üretiminde olduğu gibi ‘Toplu Konut Fonu' veya direk bir gümrükleme bedeli olabilir. Mango da herhangi bir gümrük maliyeti olmadığı için ithal olarak ülkemize çok rahat bir şekilde geliyor. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.”

“Tüketiciler ham olarak gördükleri hiçbir meyveyi almasın”

Alanya'nın Toslak Mahallesi'ndeki sera da mango üretimi yapan Duran Yıldırım ise hasada başladıklarını belirterek, “Mango meyvesini hasat yaparken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Ham olarak toplanmaması lazım. Tüketiciler de ham olarak gördükleri hiçbir meyveyi almasın. Lezzet ve tat oranı düşük olan ham meyvelere dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.