Siirt'te hasat başladı: Şimdi sofralık 15 gün sonra sucukluk...
Siirt'in merkez ve ilçelerindeki bağ ve bahçelerde üzüm hasadına başlandı.
Siirt'in bereketli topraklarında yetişen sinceri ve tayfi üzümlerinde hasat dönemi başladı. Hasadı yapılan üzümler genellikle meyve olarak tüketiliyor. İlerleyen günlerde sıcak havaların etkisi ile daha fazla olgunlaşması beklenen üzümler ise pekmez, pestil ve sucuk yapımında kullanılacak.
Üzüm ağaçlarında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran; üzüm hasadına başladıklarını ve şuan toplanan üzümün sadece meyve olarak tüketildiğini belirtti. Başaran; ‘'Şimdiki üzümler biraz ekşidir. 15 gün sonrada toplayacağımız hasat ile hem pekmez hem de sucuk yapacağız. Çünkü o zaman daha verimli oluyor. Eylül 15'inden sonra topladığımızda pekmez oranı daha yüksek çıkıyor. Şimdi yemek için tüketiyoruz, daha sonra bütün hasadı pekmez ve cevizli sucuk için toplayacağız. Verim de bu sene güzeldir beklentimizi de karşılıyor. Üzümlerimiz çeşit çeşittir. Çekirdeksiz üzümü kuru üzüm yapıyoruz. Bir de ekstra fazla kaldığı zaman pekmeze ayırıyoruz. Tayfi üzümünü ise genelde yemeklik olarak tüketiyoruz'' dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör
- Adana bunu unutmaz