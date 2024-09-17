Alanya'da hasat sezonu başladı: Tanesi 50 lira! Hedef 150 milyon adet

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:07

Güncelleme: 17.09.2024 - 15:07

Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da hasat sezonu başladı. Coğrafi işaretli bu meyvenin üretimi her geçen yıl artarken, bu yıl ilçede 150 milyon adet üretim hedeflendi. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 30-40 lira arasında değişen ve 40-50 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini bulunan avokadonun Rusya, Gürcistan ile İran gibi ülkelere de ihracatı yapılmaya başlandı.

Avokado hasadı hakkında bilgi veren Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçede çok sayıda avokado bu meyvenin üreticisi olduğunu belirterek, "Bizler bugün 2 bin 700 avokado üreticisiyle birlikte ilçemizin verimli topraklarında bıkmadan usanmadan tarladan sofraya en güvenilir gıdayı taşımak için mücadele ediyoruz. Bizim özellikle üretici sayısıyla baktığımızda şu anda ilçemizde 17 bin dekar alanda avokado üretimi yapılıyor. Bunun yanında bir ihracat potansiyeli oluşturduk. Bu ihracat potansiyelinde de bizler öncelikle Rusya'ya, Ukrayna ve diğer komşu ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu anda Avrupa pazarı başlamış durumda. Avrupa pazarına da üretmiş olduğumuz ürünleri güvenilir gıda olarak gönderiyoruz. Güvenilir gıda hususuna çok önem veriyoruz. Çünkü hem birçok bahçede iyi tarım uygulaması yapıyoruz. Burada devlet desteğinin de çok ciddi katkısı var. Bizler de Alanya Ziraat Odası olarak devlet desteğini yaygınlaştırıyoruz. Çünkü bireysel iyi tarım uygulamasında şu anda 2025-2027 yılını kapsayacak şekilde devletimizin ciddi destekleri var. Odamız olarak iyi tarım uygulamasına dahil olmuş üreticilerimize organik argon mineral gübre hediye ediyoruz. Geçen yıl baktığımızda 55 milyon adet avokado ihracatımız varken bu yıl hedefimiz yaklaşık 100 milyon adet dolaylarında olacak" dedi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen hasata başladıklarını ifade ederek, "Avokado hasadımız, Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı itibariyle ilk olarak clifton cinsiyle başladı. Bu sene yüzde 30 oranında clifton cinsi avokado üretiminde düşüş söz konusu oldu. Bununla beraber de fiyatlar biraz yüksek seyir ediyor. Ama önümüzdeki günlerde zutano, bacon ve fuerte cinslerinde hasadına başlayacağız. Şu an avokado ihracat sezonumuzda açılmış durumda, Rusya, Gürcistan ve İran’a ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de Bulgaristan’a bir ihracatımız olacak. Bu sene verim erkenci cinsler de düşük ama Ekim, Kasım ve Aralık ayında yetişen cinsler de verimimiz giderek artacak. Geçen yıl 100 milyon adet olarak avokado üretimimiz gerçekleşti, bu seneki hedefimiz ise 150 milyon adet civarında olacak” diye konuştu.

"BU KONUDA DAHA DA DUYARLI OLSUNLAR"

Tüketicileri de doğru ürünü satın almaları konusunda uyaran Sevilgen şunları söyledi:

"Türkiye’de avokadonun çok çeşitli cinsleri üretiliyor ve her ay farklı bir cinsin hasadı oluyor. Bu yüzden tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken husus hangi ayda ise o ayın ürününün tüketimini yapması lazım. Çünkü bazı üreticiler erken hasat yapıyor. Erken hasat ürünü ise olgunlaşıp yenilecek kıvama gelmeden çürüyor. Daha sonra bu konuyla alakalı bize de çeşitli şikayetler geliyor. Bu konuda daha da duyarlı olmalarını istiyoruz.”