Alarm kullanmadan uyanmak mümkün mü? Uzmanlardan sirkadiyen ritmi düzeltmenin 5 etkili yolu

Güne telefon alarmları veya çalar saat sesleriyle başlamak pek çok kişi için günlük rutinin bir parçası haline gelse de, vücudun kendi içsel alarm sistemini devreye sokmak mümkün. Vücudu doğru zamanda kendiliğinden uyanacak şekilde eğitmek, sabah uyuşukluğunu azaltmanın yanı sıra ruh halini ve genel sağlık durumunu da olumlu yönde etkiliyor.

SİRKADİYEN RİTMİNİZİ BULUN VE PROGRAMINIZA SADIK KALIN

Yetişkinler için ideal uyku süresi genellikle 7 ila 9 saat arasında değişiyor. Teksas Üniversitesi Dallas Beyin Sağlığı Merkezi'nden Doç. Dr. Eti Ben Simon, sekiz saatin ideal olduğunu ancak kişisel biyolojik farklılıklara göre bu sürenin değişebileceğini belirtiyor. Michigan Üniversitesi'nden Helen Burgess ise sadece uyku süresinin değil, düzenli bir uyku programına uymanın kritik olduğunu vurgulayarak, her gün aynı saatte yatağa gitmenin vücudu rahatlattığını ifade ediyor.

IŞIK YÖNETİMİ VE GECE RUTİNİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Işık, biyolojik saatin en büyük düzenleyicisi konumunda bulunuyor. Psikolog ve uyku uzmanı Anna Joyce, sabah saatlerinde alınan doğal ışığın melatonin hormonunu azaltarak uyanıklık hissi sağladığını ve serotonin salgısını artırdığını kaydediyor. Uzmanlar, gece karartma perdeleri kullanmayı, sabah ise perdeleri hemen açarak kortizol artışı sağlamayı öneriyor. Ayrıca uyumadan yaklaşık iki saat önce ışıkların kısılması ve yatıştırıcı bir akşam rutininin oluşturulması melatonin üretimini destekliyor.

UYKU DÜŞMANI: MAVİ IŞIK VE SOSYAL MEDYA

Akıllı telefonların yaydığı mavi ışık ve sosyal medyada vakit geçirmenin yarattığı dopamin salgısı, uykunun en büyük engelleri arasında yer alıyor. 2025 yılında 45 bin Norveçli öğrenciyle yapılan bir araştırma, aşırı akıllı telefon kullanımının kötü uyku kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, yatmadan önce uygulama engelleyiciler kullanmayı veya ekranı gri tonlama moduna almayı tavsiye ediyor. Ayrıca kafein alımını sınırlamak, akşam yemeğini uykudan en az 3 saat önce yemek ve uykunun REM evresini bozan alkolden uzak durmak gerekiyor.

DEĞİŞİMİ KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİN

Uyku düzenini bir anda değiştirmenin mümkün olmadığını belirten Helen Burgess, "Uyku bir açma kapama düğmesi değildir" diyerek sürecin sabır gerektirdiğini hatırlatıyor. Uzmanlar, yatma ve uyanma saatlerini her gün yarımşar saat öne çekerek hedeflenen zamana kademeli bir şekilde ulaşılmasını öneriyor.