Albino kaplan Kartopu, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:41

İstanbul'dan yola çıkan özel ekibin 17 Nisan'da Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkına teslim ettiği kaplan yavrusunun ilk kontrolleri yapıldı.

Bulunduğunda 22,5 kilogram ağırlığında olan dişi yavru, yeni evindeki özenli bakımla beraber 31 kilo ağırlığına geldi.

Biberonla beslenen ve yavaş yavaş et yemeye de başlayan "Kartopu"nun, parkın maskotu olarak bilinen şempanze "Can" ile de zaman zaman açık havada vakit geçirerek yeni evine alışma süreci hızlandırılıyor.

Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler,nadir olan albino kaplanlarına hassas bakım gerektirdiğini belirterek, "Bu türden, dünya popülasyonunda sadece 1000 tane bulunmakta. Gözleri buz mavisi renginde, özellikle pembe burunlarıyla çok dikkat çekiyorlar " diye vurguladı.

Özsöyler, kaplan yavrusunun çok küçükken kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bize geldiğinde de 3,5-4 aylık kadardı. Hayvan dengeli ve yeterli beslenmediği için genel durumunda ileri derecede bozukluk vardı. Sürekli sağa veya sola dönüyordu, stres halindeydi. Şu anda çok mutlu. Annesini aratmıyoruz. Bir anne sevgisiyle, anne şefkatiyle kendisine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEMPANZE CAN ANNELİK YAPIYOR

Parktaki tüm hayvanlara özenle baktıklarını vurgulayan Özsöyler, bazı hayvanların ise kurumla anılır hale geldiğini, bu türleri her ziyaretçinin görmek istediğini anlattı.

Önceki yıllarda parkta doğan ve sevimliliğiyle parkın maskotu olan şempanze "Can"dan sonra şu anda en çok merak edilen hayvanın "Kartopu" olduğuna dikkati çeken Özsöyler, şunları kaydetti:

"Şempanze Can bizim ilk maskotumuz. Aynı zamanda bizim elimizde büyüttüğümüz, birebir bakıcı arkadaşların evine götürdüğü, altını değiştirdiği, aynı şekilde biberonla beslediği, birlikte yatıp kalktıkları canlıydı. Can her gelen yavruya annelik, ablalık görevi yapıyor. Can'dan sonra en çok el bebek gül bebek beslediğimiz canlılardan biri de Kartopu. Can şimdi de Kartopu'na alışıyor, ona arkadaşlık, annelik yapıyor."