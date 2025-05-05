Alcatraz gizemi: 63 yıllık kaçış sırrı çözülüyor mu?

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:55

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:28

“Kaçılması imkânsız” denilen Alcatraz Hapishanesi, yıllar boyunca bu unvanıyla ünlendi. Fakat 1962 yılında yaşanan bir olay, hem FBI’ın hem de kamuoyunun kafasını hâlâ karıştırıyor. Gerçekten kaçmayı başardılar mı?

KAÇIŞIN HİKÂYESİ: 11 HAZİRAN 1962

Mahkumlar Frank Morris ve kardeşler John ile Clarence Anglin, yıllar süren planlama ve sabırla tarihe geçen bir kaçış girişimi gerçekleştirdi.

KAÇIŞ PLANI ŞÖYLEYDİ

Hücre duvarlarının arkasındaki havalandırma boşluklarını kaşık ve çatal gibi basit araçlarla yavaş yavaş oydular.

Gürültüyü bastırmak için her gece müzik saatinde çalıştılar.

Hücrelerinde kendilerine benzeyen kâğıt ve sabun karışımıyla yapılmış sahte başlar bıraktılar.

Tünelden geçerek binanın dışına ulaştılar ve yağmurluklardan yaptıkları şişme botla San Francisco Körfezi’ne açıldılar.

SONRASINDA NE OLDU?

FBI yıllarca bu kaçışı araştırdı. Resmî olarak “boğulmuş olabilecekleri” açıklandı ve 1979 yılında dosya kapatıldı. Ancak bazı tanıklıklar ve kanıtlar, bu görüşe şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu:

Anglin kardeşlerin ailesine yıllar sonra gönderildiği iddia edilen kartpostallar

1975’te Brezilya’da çekildiği öne sürülen bir fotoğraf

2013’te FBI’a gelen ve “Ben Frank Morris’im” diye başlayan bir mektup

Tüm bunlar, kaçışın gerçekten başarıya ulaşıp ulaşmadığını gizemli kılıyor.