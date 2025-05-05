Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:40

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:40

San Francisco açıklarında ulaşılması zor bir adada bulunan kötü şöhretli Alcatraz hapishanesi 60 yılı aşkın bir süredir kapalı. Peki, Alcatraz hapishanesi nerede? Alcatraz hapishanesi neden kapatıldı?

ALCATRAZ HAPİSHANESİ NEREDE?

Alcatraz Hapishanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, San Francisco Körfezi'nde yer alan Alcatraz Adası üzerinde bulunmaktadır. Ana karadan yaklaşık 2.4 kilometre açıkta yer alır. Bu izole konumu, kaçışları neredeyse imkânsız hale getirdiği için özellikle tercih edilmiştir.

ALCATRAZ HAPİSHANESİ NEDEN KAPATILDI?

Alcatraz, 1934 ile 1963 yılları arasında en sıkı güvenlik önlemleriyle bilinen bir federal cezaevi olarak kullanılmıştır. Ancak 1963 yılında kapatılmasının birkaç temel nedeni vardır:

Yüksek Maliyet:

Alcatraz’ı çalıştırmak, diğer federal hapishanelere kıyasla çok daha pahalıydı. Adadaki tüm kaynaklar – su, yiyecek, yakıt – ana karadan teknelerle getirilmek zorundaydı.

Altyapı Sorunları:

Cezaevinin yapısı zamanla yıprandı. Tuzlu su ve rüzgâr nedeniyle beton ve tesisatlar hızla aşınmıştı. Onarımları çok masraflı olacağı için kapatma kararı alındı.

Kaçış Girişimleri ve Güvenlik Endişeleri:

Her ne kadar kaçılması imkânsız dense de bazı mahkûmlar kaçmayı denedi ve 1962’deki meşhur "kaçılamaz hapishaneden kaçış" vakası, ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.