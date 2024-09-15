Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Aldatılmak sadece kalbi değil, sağlığı da etkiliyor!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:40

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:44

Partnerinizin ya da eşinizin ihanetini öğrenmek, yaşayabileceğiniz en acı deneyimlerden biridir.

Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu acının yalnızca duygusal olmayıp, fiziksel sağlık üzerinde de uzun vadeli etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Araştırma, ihanete uğrayan kişilerin, yeni bir ilişkiye başladıklarında bile kronik sağlık sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

'SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR...'

Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Eunicia Hoy ve Dr. Vincent Oh tarafından yürütülen araştırma, ABD'de 2 bin 579 yetişkinin katıldığı MIDUS (Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Yaş Gelişimi) araştırma verilerini inceledi.

Katılımcılar arasında büyük çoğunluk cisgender ve heteroseksüel bireylerden oluşuyordu.

Katılımcılar, aldatılıp aldatılmadıklarını ve migren, uyku bozuklukları ve akciğer sorunları gibi kronik sağlık sorunları yaşayıp yaşamadıklarını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, ihanete uğrayan bireylerin, diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda bile, kronik sağlık sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Dr. Oh, PsyPost'a yaptığı açıklamada, bu etkinin küçük bir ölçekte olduğunu belirtse de, aldatılmanın yine de uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

SOSYAL DESTEK YETERSİZ KALDI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, güçlü bir aile ve arkadaş desteğine ya da yeni, destekleyici bir ilişkiye sahip olmanın bu sağlık sorunlarını hafifletmediği oldu.

Dr. Oh, bu durumun ümit kırıcı olduğunu belirterek, sosyal destek ağlarının ihanete uğrayan bireylerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmadığını ifade etti.

Araştırma, Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlandı.