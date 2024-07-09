Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü, dava canlı yayımlandı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:54

Güncelleme: 09.07.2024 - 13:56

Alec Baldwin, hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin setindeki ölümcül silahlı kaza sonrası yargılanıyor. Ünlü oyuncu, set kazasının gerçekleştiği New Mexico'da ön duruşmaya çıktı.

Santa Fe Bölge Adliyesi'ndeki ön duruşma, Court TV'den canlı olarak yayımlandı. Bugün, jüri seçimiyle başlayacak olan ana duruşma da canlı olarak izleyicilere sunulacak.

Alec Baldwin, Ekim 2021'de gerçekleşen set kazasında, 'Rust' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in vurularak öldürülmesi olayında 'kasıtsız adam öldürmeyle' suçlanıyor.

Alec Baldwin, film setinde bir sahnenin provasını yaparken, kullandığı silahın gerçek mermisiyle Halyna Hutchins'i öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ

Tabancanın gerçek mermi içermemesi gerekiyordu ve setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle zaten adam öldürme suçundan hüküm giymişti. Ancak cezasına itiraz etmiş ve savcılığın, bu olayı kanıtlamasına yardımcı olabilecek delilleri gizlediğini iddia etmişti.

Alec Baldwin, suçsuz olduğunu öne sürerken, savcılar onun, sette silah kullanırken ölümlü silahlı kazaya yol açacak şekilde dikkatsiz davrandığını iddia ediyor.

Alec Baldwin'in duruşmada ifade verip vermeyeceği belli değil.