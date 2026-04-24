Alerjiler baharı gölgeliyor

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanıyor, ancak milyonlarca kişi için bu dönem keyiften çok zorluk anlamına geliyor. Polen mevsimiyle beraber alerjik rinit, astım ve göz alerjileri artarken, uzmanlar erken önlemin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Sekreteri Seçil Kepil Özdemir, Türkiye’de polen mevsiminin genellikle şubat-mart aylarında başlayıp nisan-mayıs aylarında yoğunlaştığını ve haziran-temmuz sonuna kadar yoğun olarak devam ettiğini belirtti.

Alerjiye neden olan polenlerin genellikle rüzgar ile taşındığını aktaran Özdemir, “Bunlar rüzgârla çok geniş mesafelere yayılabilmekte Nemli ve yağmurlu havalarda polenler zemine çöker ve havadaki polen miktarı azalır. Kuru ve güneşli havalarda ise polen miktarı artar. Polen yoğunluğu rüzgâr hızındaki artışla birlikte artar. Ancak sert rüzgârlarda polenlerin atmosferin daha üst kısımlarına kayması yerdeki maruziyeti azaltabilir” diye konuştu.