İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve fuhuş pazarlığı olarak değerlendirilen mesaj içerikleri dosyaya girdi. Peki, Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Aleyna Bozok hangi dizilerde oynadı?

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

11 Ocak 2002 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aleyna Bozok, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Oğlak burcu olan genç oyuncu, 1.69 boyu ve performansıyla ekranların yeni nesil yetenekleri arasında gösteriliyor.

Eğitim hayatında şaşırtıcı bir tercihi olan Bozok, Nişantaşı Üniversitesi Diyetetik (Diyetisyenlik) bölümünden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetinin ardından asıl tutkusu olan sahne sanatlarına yönelerek profesyonel oyunculuk eğitimini prestijli Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde tamamlamıştır.

ALEYNA BOZOK’UN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yalı Çapkını

Annem Ankara

Kızılcık Şerbeti

Aynı Yağmur Altında