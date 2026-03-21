Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında... Rapçi Canbay, futbolcu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu: 'Kardeşimizi kaybettik'

Kars 36 Spor takımında forma giyen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü silahlı saldırı Türkiye'nin gündeminde...

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Kundakçı'nın vurulduğu esnada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu.

Gece Muhabiri'ne konuşan rapçi Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI EMNİYET, BAŞSAVCILIK YAPACAKTIR"

Eski sevgilisi Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı ve olayla ilgili gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canbay, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" diye konuştu.