Aleyna Kalaycıoğlu klip çekiminde fenalaştı: Hastaneden son durumunu paylaştı

Survivor yarışmasıyla tanınan, ardından sosyal medyada ve müzik dünyasında adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısının klip çekimleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki genç sanatçı, yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirdi.

“KLİP ORTASI PAKETO” NOTU PAYLAŞTI

“Beceremedin”, “Bedelini Ödedim” ve “Issız Duvarlar” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan Kalaycıoğlu, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Genç sanatçı, gönderisine “Klip ortası paketo” notunu düşerek esprili bir şekilde durumu özetledi.

ASTIM KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Kısa süre sonra Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Kalaycıoğlu, yaşadığı rahatsızlığın sebebini açıkladı. “Dün gece baya rahatsızlandım, astım krizim tuttu ama şu an iyiyim. Güzel mesajlarınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.