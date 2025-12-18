İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki gözaltına alındı. Peki, Aleyna Tilki kimdir? Şarkıcı Aleyna Tilki kaç yaşında, nereli? Aleyna Tilki neden gözaltına alındı?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiş; Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Küçük yaşta katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Tilki, özellikle genç yaşta elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

Hayatı ve Ailesi

Aleyna Tilki, Trabzonlu bir anne ile Konyalı, Rusya göçmeni bir babanın kızıdır. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan Tilki, yeteneğini ilk kez geniş kitlelere Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla göstermiştir. Bu program, onun profesyonel müzik kariyerine giden yolun başlangıcı olmuştur.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı ve Büyük Çıkışı

Tilki’nin kariyerindeki dönüm noktası, Ağustos 2016’da Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısında vokal olarak yer almasıyla yaşandı. Şarkının video klibi, 2016 yılında Türkiye’de en çok izlenen klip oldu ve kısa sürede yüz milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bu başarıyla Aleyna Tilki, en çok izlenen Türkçe şarkı kliplerinden birine imza attı.

Temmuz 2017’de yayımladığı ilk solo şarkısı “Sen Olsan Bari”, listelerde 1 numaraya yükselerek sanatçının pop müzikteki yerini sağlamlaştırdı.

Tartışmalar ve Gündem Olan Olaylar

Kariyerinin ilk dönemlerinde reşit olmadan sahne aldığı mekânlar nedeniyle kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Kasım 2016’da Diyarbakır’daki bir konseri sırasında mekâna el yapımı ses bombası atılması, Tilki’nin kariyerinde unutulmaz ve zor bir an olarak yer aldı.

Uluslararası Açılım ve Warner Music Anlaşması

2019 yılında Aleyna Tilki, Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak bu şirketle çalışan ilk Türk sanatçı oldu. Bu süreçte İngilizce projelere yönelen Tilki, global müzik piyasasında da adını duyurmaya başladı.

2021 yılında yayımlanan ilk İngilizce single’ı “Retrograde”, uluslararası yapımcıların imzasını taşıdı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Oyunculuk Kariyeri

Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da yer aldı. 2021 yılında Exxen’de yayımlanan “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynayarak oyunculuk deneyimi yaşadı. Dizide Cemal Can Canseven ile birlikte rol aldı.

Albümleri ve Diskografisi

Aleyna Tilki’nin ilk stüdyo albümü “Kırlar”, 22 Ağustos 2025’te yayımlandı. Albüm çıkış parçası “Bitti” ile birlikte dinleyiciyle buluştu. Aynı albümle 2025 yılında Grammy – En İyi Küresel Müzik Albümü kategorisine başvurdu ve başvurusu değerlendirmeye alındı.

Ödüller ve Başarılar

Aleyna Tilki, kariyeri boyunca Altın Kelebek başta olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görüldü. “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı”, “En İyi Kadın Şarkıcı” gibi kategorilerde hem kazanan hem de aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla gözaltına alındı.