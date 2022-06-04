Aleyna Tilki ve Gülşen'in fotoğrafları sansürlendi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 23:07

Kadına yönelik şiddet ve baskı olayları artmaya devam ederken yandaş medyada bu kez de ünlü sanatçıların fotoğrafları sansürlendi.

Yeni Akit gazetesinin internet sitesi üzerinden yapılan haberlerde Aleyna Tilki ve Gülşen'in fotoğraflarının sansürlenerek kullanılması dikkat çekti.

1 Ocak 1981'de dansöz kıyafeti ile Nesrin Topkapı'nın oryantal dansı TRT'de yayımlanırken geçtiğimiz 20 yılın ardından geldiğimiz noktada sanatçıların konserleri iptal ediliyor, kadınlar metalaştırılıyor.

Erdoğan iktidarında basının geldiği yeri ise bu müthiş fotoğraflar gösterdi.

Sansürlenen haberler şu şekilde: