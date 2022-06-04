Aleyna Tilki ve Gülşen'in fotoğrafları sansürlendi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da Gezi eylemlerinde bulunanlar için 'sürtük' ifadesini kullanmasının ardından, 'www.yeniakit.com.tr' isimli bir internet sitesinde bugün Türk pop müziğinin en çok dinlenen sanatçılarından Aleyna Tilki ve Gülşen'in fotoğrafları sansürlendi.
Kadına yönelik şiddet ve baskı olayları artmaya devam ederken yandaş medyada bu kez de ünlü sanatçıların fotoğrafları sansürlendi.
Yeni Akit gazetesinin internet sitesi üzerinden yapılan haberlerde Aleyna Tilki ve Gülşen'in fotoğraflarının sansürlenerek kullanılması dikkat çekti.
1 Ocak 1981'de dansöz kıyafeti ile Nesrin Topkapı'nın oryantal dansı TRT'de yayımlanırken geçtiğimiz 20 yılın ardından geldiğimiz noktada sanatçıların konserleri iptal ediliyor, kadınlar metalaştırılıyor.
Erdoğan iktidarında basının geldiği yeri ise bu müthiş fotoğraflar gösterdi.
Sansürlenen haberler şu şekilde:
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Muhtara 'Cumhur İttifakı' tuzağı
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular