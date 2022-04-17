Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e: 'Bilgili biri ama bilge değil'

17 Nisan 2022 Pazar, 14:39

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yayımladığı son şarkısı 'Take It Or Leave It' ile gündemde. Şarkı ve klip, bazı kişiler tarafından beğenilirken; kimi kesimler tarafından ise eleştirildi.

Tartışmaya, son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE KARŞI GİRDİĞİ KOMPLEKSİ GÖRÜYORUM"



Özdemir'in bu ifadelerine Aleyna Tilki'den yanıt geldi. Şarkıcı, 'Take It Or Leave It' şarkısının klibini "Coğrafya herkes için kaderdir!" diyerek eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tilki, "Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum" dedi.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.."