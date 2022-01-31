Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki'ye cevap: "Çok mutluyum"

Galatasaray'a geri dönen Fransız golcüsü Gomis, kendisiyle ilgili "Gomis'i getirdik. Başardık!" açıklamasında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'ye cevap verdi. Gomis, "Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 13:24
Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki'ye cevap:
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Galatasaray ile anlaşmaya varan Bafetimbi Gomis'ten dikkat çekici paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fransız golcü, kendisiyle ilgili "Gomis'i getirdik. Başardık!" açıklamasında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'ye cevap verdi.

Sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına varan Gomis, genç şarkıcıya "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" cevabını verdi.

Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde gol müziği olarak Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını kullanıyordu.



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