Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki'ye cevap: "Çok mutluyum"
Galatasaray'a geri dönen Fransız golcüsü Gomis, kendisiyle ilgili "Gomis'i getirdik. Başardık!" açıklamasında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'ye cevap verdi. Gomis, "Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" dedi.
Galatasaray ile anlaşmaya varan Bafetimbi Gomis'ten dikkat çekici paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Fransız golcü, kendisiyle ilgili "Gomis'i getirdik. Başardık!" açıklamasında bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'ye cevap verdi.
Sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına varan Gomis, genç şarkıcıya "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" cevabını verdi.
Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!https://t.co/BZba4PycHl— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 30, 2022
Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde gol müziği olarak Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını kullanıyordu.
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