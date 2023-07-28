Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: 'Bu kadar kıskanmayın'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:51

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:51

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi ile şarkıcı Aleyna Tilki düet için bir araya geldi. Grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı 'Yaz Yaz Yaz'ı yeniden yorumladılar.

"SAĞIR TAKLİDİ YAPMAYIN"

Şarkı yayımlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Gelen eleştirilere yanıt veren Aleyna Tilki, "Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şu an boş yere sağır taklidi yapmayın" dedi.

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibileri üzerseniz bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu yeni şarkılara alışmaya başladı haberiniz olsun.

"BU KADAR KISKANMAYIN"

Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şuan boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan mor ve ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın."