Aleyna Eroğlu'ndan Batuhan Karadeniz hakkında darp iddiası

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:27

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:04

Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Eroğlu, Karadeniz'den ilk defa şiddet görmediğini, kendisini saçından sürüklediği anlara ait görüntülerin de olduğunu ileri sürdü. Eroğlu, videolarında darp raporu alarak şikâyetçi olduğunu söyledi.

"GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ"

Vücudundaki darp izlerini gösteren Aleyna Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikâyetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum" dedi.

Batuhan Karadeniz

"BENİ VE AİLEMİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Eroğlu sadece kendisinin değil ailesinin de küçük düşürüldüğünü de ekleyerek, "Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun. Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz'dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım. Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Son 2 senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Eroğlu yayımladığı videoların birinde polis ekiplerinin Batuhan Karadeniz'in kapısına geldiği anları da paylaştı. Eroğlu bu videonun üzerine de 'Polisi de ben çağırdım bu arada' yazarak şikayetçi olduğunu söyledi.

BATUHAN KARADENİZ'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Eski futbolcunun avukatı Mert Öcel iddiaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Öcel'in açıklaması şu şekilde:

"21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır. Kapının kapatılması üzerine tehdit ve hakaretler müvekkile yöneltilmiştir. Bu sırada 155 bizzat müvekkil tarafından aranarak olay yerine kolluk kuvvetleri davet edilmiş, kolluk kuvvetleri gelene kadar da müşteki olarak görünen şahıs tarafından tekmelenmesine rağmen hiçbir suretle kapı açılmamıştır.

Müvekkil tarafından müşteki şahsa karşı herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup, bu durum soruşturma safhasında toplanacak deliller ile de sabit hale gelecektir.

Müvekkil hakkında çıkan haberler ile ilgili Istanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, müvekkil de ilgili şahıstan davacı ve şikayetçi olmuştur. Soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. "