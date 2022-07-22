Aleyna Tilki'den 'iç çamaşır' paylaşımına gelen tepkilere: 'Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz'

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:47

Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden yaptığı fotoğraf paylaşımına yönelik gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı.

Tilki, iki ayrı tweet paylaşımıyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bi önceki gün bi Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır.

Ki benim gerçekten temiz biyerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz annane babanelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. :D Ama sahte muhafazakarlarla bi iç çamaşır partisi yapmak isterim."

Editörün notu: İfadeler olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları paylaşım sahibine aittir.