Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında?
TV8'in yeni projelerinden olan Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna oyuncu Aybüke Pusat da dahil oldu. Peki, Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında? Aybüke Pusat dizi ve filmlerde oynadı?
İzleyiciyle buluşacak olan yeni dizilerden Sırıncı Gün'ün oyuncu kadrosuna genç oyuncu Aybüke Pusat da dahil oldu. Dizide Nisan karakterini canlandıracak olan genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
SIFIRINCI GÜN'ÜN NİSAN'I AYBÜKE PUSAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezunu olan Pusat, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır.
AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI DİZİLER
2022 - Sıfırıncı Gün
2022 - Hayaller ve Hayatlar
2022 - Alef: Mâl-i Hülya
2021 - 50m2
2019 - Her Yerde Sen
2018 - Şahin Tepesi
2017 - 2018 - Söz
2016 - Familya
2014 - 2016 - O Hayat Benim
2015 - Beş Kardeş
2014 - 2015 - Medcezir
AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI FİLMLER
2019 - Kapı
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