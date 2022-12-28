Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:26

İzleyiciyle buluşacak olan yeni dizilerden Sırıncı Gün'ün oyuncu kadrosuna genç oyuncu Aybüke Pusat da dahil oldu. Dizide Nisan karakterini canlandıracak olan genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

SIFIRINCI GÜN'ÜN NİSAN'I AYBÜKE PUSAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezunu olan Pusat, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır.

AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI DİZİLER

2022 - Sıfırıncı Gün

2022 - Hayaller ve Hayatlar

2022 - Alef: Mâl-i Hülya

2021 - 50m2

2019 - Her Yerde Sen

2018 - Şahin Tepesi

2017 - 2018 - Söz

2016 - Familya

2014 - 2016 - O Hayat Benim

2015 - Beş Kardeş

2014 - 2015 - Medcezir

AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI FİLMLER

2019 - Kapı







