25.11.2025 09:46:00
Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü?

Sağlıklı yaşam konusundaki tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Peki, Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Peki, Ali Başak Karatay kimdir? Ali Başak Karatay neden öldü? 

Image

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. New York'ta bulunan köklü araştırma üniversitelerinden Syracuse University'den mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra akademik alanda önemli çalışmalara imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Vefatından önce İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay'ın ölüm sebebine ilişkin aileden yapılan ilk açıklamada, merhumun bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği belirtildi. Karatay, tedavi gördüğü süreçteki mücadelesini kaybederek yaşama veda etti.

