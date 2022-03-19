Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ne zaman ve nerede öldürüldü? İşte hayat hikayesi

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:26

Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü anlar, hafızalardan silinmiyor. İstanbul'da 2013 yılında başlayan Taksim Gezi Parkı eylemleri, yurt genelinde 80 ile yayıldı. Eskişehir'de gerçekleşen eyleme katılan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, birkaç polis memur ve karşıt görüşlü esnaf tarafından dövülerek öldürüldü. Darp edildikten 20 saat sonra tıbbi müdahale gören Ali İsmail Korkmaz'ın beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ALİ İSMAİL KORKMAZ'IN HAYATI

18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada, Taksim Gezi Parkı'nın yıkılmaması için Eskişehir'de düzenlenen eylemlere katıldığı sırada 2 Haziran 2013 günü saldırıya uğradı. Darp edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kalan Ali İsmail Korkmaz, beyin kanaması nedeniyle 10 Temmuz 2013 tarihinde 19 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ekinci Kabristanı'na defnedildi.

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli dikildi. Öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde protesto gösterileri düzenlenirken, Fenerbahçe tribünleri tarafından 'Ali İsmail Korkmaz' marşı bestelendi.

Gazeteci İsmail Saymaz, 'Ali İsmail-Emri Kim Verdi?' adlı kitabında o gece yaşananları anlattı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı' (ALİKEV) kuruldu.

ALİ İSMAİL KORKMAZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis müdahalesinden kaçarken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Ali İsmail Korkmaz'ı dövenler arasında fırıncı esnafı ve bir sivil polisin olduğu iddia edildi.

Ekşi Sözlük'te 'EsEs Taraftarı Porsuk Canavarı' takma adlı bir yazar, Ali İsmail Korkmaz'ın darp edildiği sokakta gördüğü şiddeti 'Eskişehir' başlığı altında anlattı.

Yazar, polis müdahalesinden kaçarken sığındığı sokakta eylemcilere yapılanları yazdı. İçlerinde polisin de olduğunu öne sürdüğü birkaç kişi tarafından bir eylemcinin nasıl dövüldüğünü anlatan yazar, o eylemci ayrıldıktan sonra gördüklerini şöyle aktardı:

"Bir 15 dakika hiçbir olay, gaz bombası sesi duymayınca gitmeye koyuldum derken yine gaz bombası saldırısı başladı. Ve göstericiler yine dağıtıldı, bu sefer iki kişi fırının olduğu sokağa girdi.

O sokağa giren iki kişiyi pusuya yatan çevik kuvvet ve odunlu biri ani bir hareketle sıkıştırdı.

Arkadaki kişi pusuya yatan polisler tarafından hunharca dövüldü. Öndeki gösterici ise o fırının esnafı tarafından ve odunlu kişi tarafından (tam 5 kişi) yere düşürüldü.

O çocuk tam önümde düştü, tam önümde sayısız tekme yedi.

Kafasına, beline, sırtına sayısız darbe aldı. Sonra kafasını kaldırıma çarptı ve mecburiyetten bayılma numarası yaptı.

Birkaç dakika sonra ise yerden hafifçe doğruldu, sırtını gördüm mosmordu. Korkudan gidip yardımcı bile olamadım, korktum. Yardım etseydim beni de dövebilirlerdi."

T24'e konuşan yazar, o çocuğun Ali İsmail Korkmaz olduğunu söyledi. "Dövdüklerinde yere düşünce yüzünü çok net gördüm. Sonra internete girdiğimde de fotoğraflarından hemen tanıdım" diyen Ekşi Sözlük yazarı, "Dövenler arasında polis olduğunu nereden anladınız?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ellerinde coplarla dövüyorlardı. Vatandaşların da elinde beyzbol sopası, normal sopa vardı. Sopasız şekilde döven de vardı. Kafasına ve beline çok sert tekmeler attılar."

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü sokaktaki silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri mahkeme sürecinde ortaya çıkarıldı. Korkmaz'ı dövdükleri belirlenen fırıncı esnafı İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı. Olay yerinde bulunan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl, Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün; fırıncı esnafı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve esnaf Muhammet Vatansever'e 6'şar yıl 8'er ay, Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken polis memuru Şaban Gökpınar ise beraat etti.

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ebubekir Harlar'a verilen hapis cezasını az bulurken beraat eden polis memuru Hüseyin Engin'in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin'e 7 ay 15 gün, Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARLARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2016 tarihinde yerel mahkemenin kararını usül yönünden bozdu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme aynı cezaları verdi. İki polisin tutukluluğunu devamına diğer tutuklular İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever'e ise tutuklu kaldıkları 33 aylık süre nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Tekrar Yargıtay'a giden dosyada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 22 Aralık 2016'daki kararında tutuklu polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl, serbest bırakılan fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e verilen 6'şar yıl 8'er ay aylık cezalarını onadı.

Tutuksuz polis sanıklardan Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını ve Ebubekir Harlar'ın eylemi yardım derecesinde kaldığından indirim ile 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılması kararlarını ise bozdu.

Mahkeme, Yargıtay'ın yaralama suçundan cezalandırılmasını istediği tutuksuz polis Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün ceza verip hükmü erteledi. Tahliye edilen sanık Ebubekir Harlar hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Mahkemenin verdiği nihai hapis cezası kararları şöyle:

* Polis memuru Mevlüt Saldoğan 10 yıl 10 ay

* Polis memuru Yalçın Akbulut'a 10 yıl

* Polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün

* Polis memuru Şaban Gökpınar beraat

* Fırıncı esnafı İsmail Koyuncu 6 yıl 8 ay

* Fırıncı esnafı Ramazan Koyuncu 6 yıl 8 ay

* Esnafı Muhammet Vatansever 6 yıl 8 ay

* Esnafı Ebubekir Harlar 6 yıl 8 ay

Cinayette suçlu bulunan polis Mevlüt Saldoğan'ın, zarar gördüğü gerekçesiyle 'mağdur' sıfatıyla 2020 yılında Gezi Davası'na müdahil olma talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, katılma kararının kaldırılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvurdu.

Aile ayrıca bir müfettiş atanarak dosyanın incelenmesini ve katılma kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturulmak üzere görevlerinden uzaklaştırılmalarını talep etti. Başvuru, 19 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonuçlanmadı.