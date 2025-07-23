MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sanatçı Ali Kınık'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik "Kardeşlik" temalı bir türkü istedi. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü" Ali Kınık tarafından bestelendi ve seslendirildi. Peki, Ali Kınık kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Kınık şarkıları...

ALİ KINIK KİMDİR?

Ali Kınık, 1974 yılında Malatya Akçadağ'da doğdu. Liseyi Malatya'da okuduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yazıları ve şiirleri, birçok gazete ve dergilerde yayımlandı. Şarkıları ve şiirleri birçok sanatçı tarafından albümlerde seslendirildi.

1996 yılında "Beni Öldü Say" adlı albümüyle piyasada yerini aldı. Bu albümü Kültür Müzik firması çıkartmıştır. 2003 yılında "Bu Şarkı" adlı albümü ile dikkatleri üzerine topladı. Ali Kınık, 2005 yılında "Bir Millet Uyanıyor", 2006 da "Duvar Yazısı" ve daha sonra 2008 yılında "İsyan Şarkıları" adlı albümü çıkardı.

Ali Kınık, 2010 yılında altıncı albümü "Ali Ayşe'yi Seviyor" u çıkardı. 2012 yılında yılında yedinci albümü "Düş'e Kalk'a" ve 2015 yılında sekizinci albümü "Kalbi Kırık Şarkılar"ı çıkardı.

2018 yılında “Turan Duası” isimli bir şiir kitabı yayımlandı

ALİ KINIK ALBÜMLERİ

1996 - Beni Öldü Say

2003 - Bu Şarkı

2005 - Bir Millet Uyanıyor

2006 - Duvar Yazısı

2008 - İsyan Şarkıları

2010 - Ali Ayşe'yi Seviyor

2012 - Düş'e Kalk'a

2015 - Kalbi Kırık Şarkılar

ALİ KINIK'IN POPÜLER ŞARKILARI

Son Bir Defa

Bildiğin Gibi Değil

Ali Ayşe'yi Seviyor

Yalnız Değilsin

Bu Şarkı

Çal Kemancı

Kuralsız

Avare

Yalanmış

Kurtlar Sofrası

ALİ KINIK'TAN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ŞARKISI

MHP lideri Bahçeli'nin, sanatçı Ali Kınık'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine dair "kardeşlik" temalı bir türkü istediği, sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nün Ali Kınık tarafından bestelendiği ve seslendirildiği bildirildi.

Türküde şu sözler yer alıyor:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara.