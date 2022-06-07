Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali gündem oldu

07 Haziran 2022 Salı, 10:08

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Ali Kırca, uzun süredir kameralardan uzakta yaşıyordu. Uzun süredir görünmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

ALİM KARACA'YI ZİYARET ETTİ

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi. Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Samimi ziyareti ve sohbetiyle bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

İşte Kırca'nın son hali...

SENE BAŞINDA EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ

Öte yandan sene başında, ünlü gazetecinin Kuruçeşme'de bulunan evine hırsız girmişti. Hırsızın, teknolojik aletler ve tarihi bir kılıç çaldığı öğrenilmişti. Kırca'nın evine giren hırsız, daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.