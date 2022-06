İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı: Aranan 'suç örgütü lideri'ne polisten VIP hizmet

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:20

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 22 kişi sanık listesinde. Bir kişi hem şikayetçi hem sanık konumunda yer alırken, aralarında, cezaevinde ölen uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Ali Yaprak’ın yeğeni Mehmet Yaprak ve Mehmet Salim Aygün’ün de olduğu 6 kişi ise müşteki konumda. Bakırköy Savcısı Hasan Karagöz’ün hazırladığı 244 sayfalık iddianamede, örgütün işlediği iddia edilen 11 ayrı olaya yer verildi.

"Sarallar" suç örgütü adına hareket etmekle suçlanan Önder Küçük’ün (42) yanı sıra, Ömer Saral (51), Serkan Ersoy (39), Ercan Temur (40), Hikmet Cengiz, eski asker Yılmaz Ünver (44), Ali Can Sanlı (32), Cemal Tarlak (42), Elif Öztürk (40), Ruslan Aliyev (24) ve Şafak Usta gibi isimlerin yer aldığı listede iki de polis memuru yer alıyor. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler O. Y. ile astı konumundaki O. M. A., “Örgüte yardım etmekle” suçlanıyor.

Çatışmada kullanıldığı belirtilen M-16 silahın fotoğrafları Ruslan Aliyev'den ele geçirildi.

KARŞILIKLI ‘REİSİM’ HİTAPLARI

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, iki polis memurunun doğrudan temasta olduğu isim Önder Küçük... Memur O.Y ile Önder Küçük arasındaki bir dizi WhatsApp yazışması ve arama kaydı dosyaya girdi. Yazışmalara göre Küçük ve O.Y birbirlerine “Reisim” diye hitap ediyor. Dosyaya göre, Küçük, hakkında arama kararı olduğu dönemde, saklandığı yerden evine gitmek için memur O.Y'den destek istedi. 3 Mart 2021 akşamı Küçük, O.Y’ye “Ya ben bir şey istesem yüzsüzlük yapmış olur muyum” diyor. Bu mesaja O.Y ise “Reisim ayıp ediyorsun valla” diye karşılık veriyor. Bu kez Küçük “Gelirseniz, benim eve gitme şansım olur mu” şeklinde bir mesaj atıyor.

DİŞÇİ RANDEVUSUNA DA POLİS EŞLİĞİNDE

Görüşmenin devamında O.Y, Küçük’e, polis memuru O.M. A.’nın gelip kendisini alacağını söylüyor. Bir başka yazışmada ise Küçük, dişçi randevusu olduğunu ancak Covid tedbirleri nedeni ile çıkamadığını belirterek O.Y’den destek istiyor. O.Y bu talebe de olumlu karşılık veriyor. Memur O.M.A, Küçük’ün ortağı olduğu restoranda sık sık yemek yediklerini, ısrar etmelerine rağmen kendilerinden para alınmadığını savundu.

MİLLİ EMLAK ARAZİSİ İÇİN ÇATIŞTILAR

Dosyada şikâyetçi olanlardan bir bölümü, geçen 3 Ekim’de Yeşilköy’de yaşanan silahlı çatışmanın tarafları olurken, bir bölümü ise, yağmalandıkları iddia eden iş insanları. Mehmet Yaprak (44), Mehmet Turan (46), Mehmet Salim Aygün (48), geçen 3 Ekim’de, Milli Emlak’a ait arazi nedeni ile tartıştıkları Önder Küçük ve beraberindekilerin, kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu kaydetti. Yaşanan olayda Yaprak ve Aygün çeşitli yerlerinde yaralanmıştı.

İRANLI BANKACI DA ŞİKÂYETÇİ

İran merkezli Bank Mellat’ın İzmir eski şube müdürü Touraj Mehrdad (50), otel işletmecisi Erhan Akbulut (51) ile medikal firması sahipleri Cihan Yardımcı (33) ile Rubar Eren (32) ise, kendilerinden zorla para alınmaya çalışıldığı iddia ediyor. Rubar Eren ile Cihan Yardımcı, maske ve eldiven ticareti yaptıkları Hikmet Cengiz’in (43) yönlendirdiği Şafak Aksu ile Hakkı Can Meriç’in (40), Jaguar marka araçla gelerek, Eyüpsultan Topçular’daki iş yerleri kurşunladıkları gerekçesi ile şikâyetçi oldu.

İŞKENCE ANLARI VİDEODA

Dosyaya, işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin de bir dizi telefon görüşmesi girdi. Kayıtlardan biri 11 Mart 2021 tarihli. Saat 22.37’de gerçekleşen görüşmede, örgüt yönetici olmakla suçlanan Serkan Ersoy, kimliği belirlenemeyen bir kişi ile görüşüyor. Ersoy, Ali Can Sanlı’nın nerede olduğunu sorduğu kişiden “İçeride ceza kesiyor” yanıtını alıyor. Ersoy, “Ne cezası” diye sorunca bu kişi, “Eline sıkacak galiba Özgür’ün” diyor. Ersoy, ise “Yok yok alsın gelsin onu buraya; söyle ona” diyor. Bu kez telefona bakan Sanlı, Ersoy’a “Vuruyorum abi i…i” diyor. Ersoy, ise bu kişiyi yanına getirmesini istiyor. Benzer şekilde, Efdal Alan (36) adlı sanığın, C. T. isimli kişiye yönelik darp videosu da polisin eline geçti. Söz konusu kayıtta Alan, C. T.’ye “Kafana sıkarım. Öldürürüm seni” diyor.”

SİLAHI SENETLERİN YANINA KOYDU

Kumburgaz’da otel işletmeciliği yapan müşteki sanık Zülfü Güray Gül (45) ise, verdiği ifadede, örgüt yöneticisi Serkan Ersoy’un zoru ile senet imzalamak zorunda kaldığını öne sürdü. Ersoy’un kendisini Güzelce Marina’daki G. Restoran’a götürdüğünü belirten Gül şunları söyledi: “Serkan Ersoy silahı masaya koydu. Önder Küçük’ü aradı. Senedi nasıl doldurmam gerektiğini sordu. Ben de silahı görünce korktum. Ersoy bana ‘Sana gece 04.00’e kadar müsaade. Paramı getir yoksa seni vururum. Ben de korktuğum için o gece ne otele ne eve gittim.” Mali sıkıntı yaşayan Gül’ün, Küçük’ten 750 bin lira borç aldığı bilgisi dosyada yer alıyor. Küçük’ten borç para alan M. Ç. ise, 250 bin liralık borcuna karşılık kendisinden 900 bin lira istendiğini söyledi.