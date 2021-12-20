Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili acı detay: İlk kez açıklandı
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 11. kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay ise ölüm haberiyle ilgili ilk kez konuştu. Ailenin yakını Alpay açıklamasında Ali Murat’ın psikolojik problemler yaşadığını söyledi.
İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe, dayısının evinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
"KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI"
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ailenin yakın dostu sanatçı Selahattin Alpay ise Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hala şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.
"BİRAZ PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"
Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla ilgili acı bir detayı da paylaşan sanatçı sözlerine şöyle devam etti:
"İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başımı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti."
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