İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenaze detayları belli oldu

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:10

Dün yaşamını yitiren Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Altınmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altınmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, dün Mersin'de hayatını kaybetmişti.

Bazı dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Altınmeşe'nin cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.