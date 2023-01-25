Ali Nihat Gökyiğit kimdir? Ali Nihat Gökyiğit kaç yaşında, neden öldü?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:04

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:04

Tekfen ve TEMA'nın kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti.



ALİ NİHAT GÖKYİĞİT'İ KİMDİR?

Nihat Gökyiğit, 23 Şubat 1925'te Artvin'de dünyaya geldi. Aslen Gürcü kökenli Gogitidze ailesine mensuptur.Babası Ahmet Hamdi Bey, kardeşiyle birlikte babasından devraldığı manifatura dükkânını işleten küçük bir tüccardı. Nihat Gökyiğit, 15 yaşına kadar Artvin'de yaşadı. İlkokulu ve ortaokulu bitiren Nihat Gökyiğit'in, artık çocukluğunun kenti Artvin'den ayrılması gerekiyordu. Çünkü o dönem Artvin'de iki ilkokul ve bir ortaokul dışında başka bir okul bulunmuyordu. Babası, yabancı dil öğrenebilmesi için onu, yakın şehirlerdeki liseler yerine, İstanbul'a Robert Kolej'e göndermeye karar verdi.

Nihat Gökyiğit de Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, Feyyaz Berker gibi yükseköğrenimini Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde yapmaya karar verdi. Uzun bir gemi yolculuğundan sonra vardığı New York'ta Nihat Gökyiğit'i ilk etkileyen şeyler, gecenin içinde gözlerini kamaştıran aydınlık ve mühendislik harikası dev binalardı. Nihat Gökyiğit buradaki eğitimi burslu almıyordu. Bu yüzden öğrencilik hayatı boyunca pek çok işte çalıştı.

Bir yılın ardından Türkiye'ye döner dönmez beklemeden askerliğe başvurdu. Burada tercümanlık ve askerlik hizmetinin bitmesine yakın bir süre istihkâm okulunda inşaat malzemeleri konusunda eğitmen olarak görev yaptı.

Askerliğini bitiren Nihat Gökyiğit, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde askeri havaalanları inşa eden Metcalfe-Hamilton and Grove adlı Amerikan konsorsiyumunda göreve başladı. Gökyiğit, buradaki başarılı çalışmaları nedeniyle bir süre sonra Hava Meydanlığı İnşaat Reisliği'nin başındaki Esat Turgut'un dikkatini çekti. Onun önerisiyle Bayındırlık Bakanlığı bünyesine geçen Gökyiğit, burada Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar ile bir araya geldi. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken, yapımına yeni başlanacak olan Konya Hava Meydanı'nın kontrol amirliğini üstlendi.

1956 yılında devletteki görevinden ayrılan Nihat Gökyiğit, o günleri anımsadığında "Hava meydanları inşasında çalışırken öyle bir noktaya gelmiştik ki, ya politikaya atılacaktık ya da şirket kuracaktık; biz ikincisini tercih ettik" diyen Feyyaz Berker'le bundan böyle kendi çizdikleri yolda yürümeye karar verdi. Feyyaz Berker ile Tekfen Holding'i kurdu. Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı kurdu. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), 1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturulmak amacıyla kuruldu.

Gürcistan'da Fahri Vatandaşlık, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü, Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından "Fahri Doktora" unvanları verilen Gökyiğit, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT'İN EŞİ KİM?

Ali Nihat Gökyiğit eşi Nezahat Gökyiğit'i 11 Ocak 1995'te kaybetti.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ali Nihat Gökyiğit 25 Ocak 2023 tarihinde 97 yaşında yaşamını yitirdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

TEMA Vakfı, Gökyiğit'in ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.Tüm ülkemizin başı sağ olsun."



