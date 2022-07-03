Ali Sunal'dan duygusal paylaşım: Kemal Sunal'ı ilk kez böyle göreceksiniz...
Usta sanatçı Kemal Sunal, 22 yıl önce bugün hayata veda etti. Türk sinemasında unutulmaz karakterlere hayat veren Sunal, bugün yaşasaydı 78 yaşında olacaktı. Sanatçının ölüm yıl dönümünde, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan da duygusal bir paylaşım geldi.
Hayat verdiği yüzlerce karakterle Türkiye'yi güldüren usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan Sunal 22 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.
Unutulmaz sanatçı, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
Sunal'ın ölüm yıl dönümünde, usta sanatçı için sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. #KemalSunal etiketi, Twitter Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi.
ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'YATTIĞIN YER İNCİNMESİN'
Bugüne özel; Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan bir paylaşım geldi. Ali Sunal bu defa babasının ölüm yıl dönümünde sünnet düğününden bu kareyi paylaşarak şu notu düştü:
"Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam..."
Video Haberler
- İzmir sahili yeşile büründü: 'Temmuzda görmek şaşırtıcı'
- OSB’de korkutan doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki orman yangını
- Pervin Buldan: 'Köprü olmayacağız'
- Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş
- Altılı masanın beşinci toplantısı başladı
- 'Demir Yumruk' şüphelisi evsiz konuştu
- Tıp merkezinde oksijen tüpü patladı 1 işçi öldü
- Duyarlı yurttaş susuz kalan kargaya su içirdi
- Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- Geçen yıl sel yıktı, aynı yere yaptılar
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'