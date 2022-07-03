Ali Sunal'dan duygusal paylaşım: Kemal Sunal'ı ilk kez böyle göreceksiniz...

03 Temmuz 2022 Pazar, 15:26

Hayat verdiği yüzlerce karakterle Türkiye'yi güldüren usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan Sunal 22 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.

Unutulmaz sanatçı, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Sunal'ın ölüm yıl dönümünde, usta sanatçı için sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. #KemalSunal etiketi, Twitter Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi.

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'YATTIĞIN YER İNCİNMESİN'

Bugüne özel; Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan bir paylaşım geldi. Ali Sunal bu defa babasının ölüm yıl dönümünde sünnet düğününden bu kareyi paylaşarak şu notu düştü:

"Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam..."