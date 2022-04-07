Gül Sunal 'Kemal Sunal cimri' iddiasına cevap verdi

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:16





Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hâlâ milyonlarca insan tarafından izleniyor. Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor. Hayatı ve yaptıkları hâlâ merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor.

"SİZ KARAR VERİN"

Gül Sunal da 22 yıl önce yaşamını yitiren eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. 'Cimrilik' tanımının kişiden kişiye değişebileceğini belirten Sunal, kendi YouTube kanalı üzerinden çektiği videoda; "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" dedi.

'BİZ ALIŞVERİŞE GİDERKEN BOŞ ÇEK İMZALARDI'

Alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını söyledi. Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı. "Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum" diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak' diye sormuştu" ifadelerini kullandı.

Eşinin bundan çok keyif aldığını da söyleyen Gül Sunal, "Alışveriş dönüşü Kemal bize 'Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin' derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik" dedi.

'BİR DAHA BANA CİMRİ DİYECEK MİSİN?'

En çok ailece birlikte vakit geçirdikleri zamanları özlediğini ifade eden Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen 'cimrilik' olayını da şu sözlerle anlattı:

"Kemal'in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş adamları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve 'Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz' demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona; 'Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün' demiş."

Gece sonu ünlü yönetmenin gelen her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine yönetmenin yanına giden Kemal Sunal'ın, "Bir daha bana cimri diyecek misin" sorusuna; "Katiyen" cevabını aldığını söyledi.



