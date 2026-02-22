Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alınan usta oyuncu Ali Tutal, hayatını kaybetti. Peki, Ali Tutal kimdir? Ali Tutal neden öldü? Ali Tutal hangi filmlerde rol aldı?

ALİ TUTAL KİMDİR?

Ali Tutal, 1 Ocak 1950 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Reklamcı, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj süpervizörüdür.

Hayatı ve kariyeri

Ali Tutal, Siyasal İşletme mezunudur.

1976 yılında sinemaya “İzin” filmi ile başladı. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı ve en az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı. Örneğin yaptığı filmlerden biri “Yol”dur.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan “Geniş Aile” dizisinde Koyu Bilal’in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir.

2022 yılında “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminde rol alması, son dönemdeki çalışmalarından biridir. Ayrıca “Yasak Elma” ve “Kördüğüm” gibi popüler televizyon dizilerinde de yer almıştır.

Sanatçı ayrıca ÇASOD üyesidir.

Filmografisi

Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

Yasak Elma (2021)

Kördüğüm (2016)

Guruldayan Kalpler (2015)

Boynu Bükükler (2014) – Din Öğretmeni

Geniş Aile (2009-2011) – Ali Ekber Elagöz

Memlekette Demokrasi Var (2010)

Yerden Yüksek (2010)

Vay Arkadaş (2010)

Saddamin Askerleri: Kara Güneş (2010) – Puşto

Güneşi Gördüm (2009) – Amca

Mıhlıçay Aşıkları (2009)

Saddamın Askerleri (2008)

Mülteci (2007)

Arka Sokaklar (2006-2007) – Kıraathaneci Ramiz

Hasret (2006)

Maskeli Beşler: Irak (2006)

Eve Dönüş (2006) – Muhlis

Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)

Cennet Mahallesi (2004) – Hamit

Hemşo (2001)

Şara (1999)

Tatlı Kaçıklar (1998) – Ferigöz Mahmut

Hoşçakal Yarın (1998)

Kadın Dul Kalınca (1988)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Günah Gecesi (1987)

Katırcılar (1987)

Koğuş (1987) – Mahkum Nusret

Muhteşem Urfalı (1987)

Sultanoğlu (1986)

Umut Sokağı (1986)

Güneşe Köprü (1986)

Seviyorum (1986)

Sarı Bela (1985)

Seyyid (1985)

Son Darbe (1985)

Sevdalandım (1984)

Gizli Duygular (1984) – Bakkal

Arkadaşım (1983)

Alişan (1982)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

İzin (1975)

ALİ TUTAL NEDEN ÖLDÜ?

Ali Tutal, 22 Şubat 2026 tarihinde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması nedeniyle vefat etti.