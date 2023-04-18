Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den evlilik kararı!
Oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in evlilik kararı aldıkları iddia edildi.
Ünlü oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evlilik planları yapmaya başladılar. 24 yaşındaki ünlü oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evlilik kararı aldı. Özer ise bir yandan Portekiz yurttaşı olmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; Alina Boz ile Mithat Can Özer, yaklaşık dört yıldır arkadaşlıklarını sürdürüyorlar. Özer, Portekiz'den 800 bin Euro'ya ev satın almıştı.
Mithat Can Özer'in, bu yatırımı sayesinde 'Golden Visa' başvurusunda bulunduğu da öne sürüldü. Özer'in kurallar gereği her yıl 7 gün Portekiz'de kalması gerekiyor.
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